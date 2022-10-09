МИД России объяснил, чем обернется для Запада поставка дальнобойного оружия Украине

Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что поставки западными странами дальнобойного и более мощного оружия будут рассматриваться как «красная линия».

Она напомнил, что российская сторона уже несколько раз предупреждала об этом. Что касается ответных мер в случае поставок таких вооружений, они будут определены по итогам анализа текущей ситуации.

Алексей Полищук подчеркнул, что Россия располагает достаточным количеством инстрементов для таких ответных мер.

Ранее стало известно, что США планируют поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS на Украину.