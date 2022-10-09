Трамп обвинил в провоцировании конфликта в Украине своего сменщика
2022-10-09
14:09
Донадьд Трамп в интервью Real America’s Voice напрямую обвинил Джо Байдена в провоцировании начала российского вторжения на Украину.
По словам экс-главы Белого дома, именно Джо Байден и его администрация активно издевались как над Путиным, так и над интересами российской Федерации в целом.
Также официальные лица Соединенных Штатов дали понять Зеленскому, что Вашингтон окажет Киеву помощь войсками.
Теперь, по утверждению Трампа, очевидно, что никаких войск НАТО в Украину не отправит, а Зеленскому пришла пора искать мир с российской федерацией практически на любых условиях.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира