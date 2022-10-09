Трамп обвинил в провоцировании конфликта в Украине своего сменщика

2022-10-09

14:09

Донадьд Трамп в интервью Real America’s Voice напрямую обвинил Джо Байдена в провоцировании начала российского вторжения на Украину.

По словам экс-главы Белого дома, именно Джо Байден и его администрация активно издевались как над Путиным, так и над интересами российской Федерации в целом.

Также официальные лица Соединенных Штатов дали понять Зеленскому, что Вашингтон окажет Киеву помощь войсками.

Теперь, по утверждению Трампа, очевидно, что никаких войск НАТО в Украину не отправит, а Зеленскому пришла пора искать мир с российской федерацией практически на любых условиях.

Опубликовано: Staalker







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