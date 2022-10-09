Молдова будет искать на границе россиян с недобрыми намерениями
2022-10-09
14:11
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил журналистам, что в процедуру контроля на границе государства внесены изменения. Их цель – предотвратить попуск осиян с недобрыми намерениями.
Гросу уточнил, что для этого были адаптированы протоколы пересечения границы. Он также отметил, что молдавское посольство и консульство в России готовы справляться с возросшей нагрузкой.
Ранее сообщалось, что на границе Молдовы ужесточен контроль в связи с увеличением потока россиян. Руководитель Службы информации и безопасности страны Александр Мустяцэ пообещал въезжающим тщательные проверки.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира