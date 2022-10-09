Молдова будет искать на границе россиян с недобрыми намерениями

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу сообщил журналистам, что в процедуру контроля на границе государства внесены изменения. Их цель – предотвратить попуск осиян с недобрыми намерениями.

Гросу уточнил, что для этого были адаптированы протоколы пересечения границы. Он также отметил, что молдавское посольство и консульство в России готовы справляться с возросшей нагрузкой.

Ранее сообщалось, что на границе Молдовы ужесточен контроль в связи с увеличением потока россиян. Руководитель Службы информации и безопасности страны Александр Мустяцэ пообещал въезжающим тщательные проверки.