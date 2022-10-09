Кыргызстан без объяснения причин отменил октябрьские военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»

Министерство обороны Кыргызстана приняло решение отменить военно-штабные учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории, сообщает ТАСС.

Отметим, что свое решение об отмене руководство ведомства не объяснило.

Военные учения с участием миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс" в кыргызском городе Балыкчи. Ранее от участия в этих маневрах отказались Казахстан и Армения.

Напомним, в состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ранее СМИ сообщали, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не принял участие в неформальной встрече лидеров Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге, главным событием которой должно было стать празднование 70-летних юбилеев Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана сообщил, что Джапаров не приехал в Россию из-за графика работы, и по телефону поздравил Путина с 70-летием.