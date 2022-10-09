Дочь Александра Серова рассказала, почему она уехала в Европу

Дочь певца Александра Серова Мишель написала в своем блоге, что любит свой дом, но ей нравится путешествовать по Европе. Она рассказала, что собирается провести месяц в Австии вместе с семьей.

В конце сентября Мишель Серова улетела в Турцию вместе с мужем и детьми, двухлетней Мией и восьмимесячным Макаром. Она заявила, что планировала эту поездку давно.

Затем Серова оказалась в Австрии. По ее словам, они никогда не называла Европу «загнивающей» и очень любит путешествовать. Своим любимым местом она назвала Италию.