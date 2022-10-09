Кастрюли и сковородки из некоторых материалов опасны для здоровья
2022-10-09
14:48
Качество посуды для приготовления пищи не менее важно, чем качество самой еды.
Многие кастрюли и сковородки представляют собой настоящую опасность для здоровья.
Прежде чем покупать посуду для готовки, нужно ознакомиться с ее воздействием на организм.
Например, к поверхности тефлоновой посуды пища не пристает из-за покрытия, в котором содержится политетрафторэтилен (ПТФЭ).
Но этот пластиковый полимер при нагревании до температуры 300 градусов Цельсия выделяет ядовитые вещества.
При попадании в организм они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, в частности, рак молочной и предстательной желез и рак яичников.
Отличной альтернативой тефлоновой посуде является чугунная. Чугун - долговечный, прочный и абсолютно безопасный для здоровья материал.
Он равномерно нагревается, и пища к нему не прилипает.
Так же безопасны эмалированные кастрюли и сковородки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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