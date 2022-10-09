Кастрюли и сковородки из некоторых материалов опасны для здоровья

Качество посуды для приготовления пищи не менее важно, чем качество самой еды.

Многие кастрюли и сковородки представляют собой настоящую опасность для здоровья.

Прежде чем покупать посуду для готовки, нужно ознакомиться с ее воздействием на организм.

Например, к поверхности тефлоновой посуды пища не пристает из-за покрытия, в котором содержится политетрафторэтилен (ПТФЭ).

Но этот пластиковый полимер при нагревании до температуры 300 градусов Цельсия выделяет ядовитые вещества.

При попадании в организм они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, в частности, рак молочной и предстательной желез и рак яичников.

Отличной альтернативой тефлоновой посуде является чугунная. Чугун - долговечный, прочный и абсолютно безопасный для здоровья материал.

Он равномерно нагревается, и пища к нему не прилипает.

Так же безопасны эмалированные кастрюли и сковородки.