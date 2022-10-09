Депутат РФ Толмачев готов рассмотреть присоединение американских территорий к России

Депутат российского парламента Александр Толмачев 7 октября высказался, что в случае обособления отдельных штатов США, у них появится возможность стать частью России.

Вопросы аннексии территорий Америки будут рассматриваться Российской Федерацией при условии их выхода из США, если жители этих штатов пожелают перейти под юрисдикцию Кремля.

Также Толмачев добавил, что для придания легитимности перехода американских территорий в россию, предстоящее голосование должно будет проходить не в соцсетях, а так, как недавно проходило в 4 новых российских регионах.

Правда законность проведенных референдумов не признается практически всеми странами ООН, как не признает и сама организации произошедшей аннексии украинских земель.