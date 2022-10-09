Китай пообещал Маску, что он разделит славу воссоединения Тайваня с КНР
2022-10-09
15:29
Посол КНР в США Цинь Ган ответил на послание миллиардера по решению тайваньского вопроса, оставшись на незыблемых позициях китайского принципа «Одна страна – две системы».
«Спасибо Илону Маску за его призыв к миру по обе стороны Тайваньского пролива и идею об установлении специальной административной зоны для Тайваня. На самом деле, мирное воссоединение и система „Одна страна — две системы“ — это наши базовые принципы для решения тайваньского вопроса…» — пишет дипломат в своем Twitter.
Посол заверил неравнодушного бизнесмена, что он станет свидетелем воссоединения острова с материком.
Напомним, что Илон Маск предложил решить проблему Тайваня создав для него условия особой экономической зоны КНР, действующие в Гонконге.
Опубликовано: Тарас Медведев
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