Каракат Абден, которую иногда называют «Миссис нравственность» стремится возглавить Казахстан

2022-10-09

15:35

Проходящая в Казахстане кампания по выдвижению кандидатов на пост президента страны дала неожиданный результат: главой государства может стать мать 4 детей Каракат Абден.

В Астане проходило собрание национальной организации объединяющей профессиональных соцработников.

Именно участники этого мероприятия и решили, что для Казахстана будет лучше, если государство возглавит женщина.

Как было объявлено, такая смена власти будет способствовать достижениям целей самой организации, а также защите интересов уязвимых категорий граждан на самом высоком уровне.

Каракат Абден не только является многодетной матерью, но и занимала различные руководящие должности.

Еще она известна как один из главных борцов за нравственность в стране.

Опубликовано: Staalker







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