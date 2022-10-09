Каракат Абден, которую иногда называют «Миссис нравственность» стремится возглавить Казахстан
2022-10-09
15:35
Проходящая в Казахстане кампания по выдвижению кандидатов на пост президента страны дала неожиданный результат: главой государства может стать мать 4 детей Каракат Абден.
В Астане проходило собрание национальной организации объединяющей профессиональных соцработников.
Именно участники этого мероприятия и решили, что для Казахстана будет лучше, если государство возглавит женщина.
Как было объявлено, такая смена власти будет способствовать достижениям целей самой организации, а также защите интересов уязвимых категорий граждан на самом высоком уровне.
Каракат Абден не только является многодетной матерью, но и занимала различные руководящие должности.
Еще она известна как один из главных борцов за нравственность в стране.
Опубликовано: Staalker
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