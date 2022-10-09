Каракат Абден, которую иногда называют «Миссис нравственность» стремится возглавить Казахстан

Проходящая в Казахстане кампания по выдвижению кандидатов на пост президента страны дала неожиданный результат: главой государства может стать мать 4 детей Каракат Абден.

В Астане проходило собрание национальной организации объединяющей профессиональных соцработников.

Именно участники этого мероприятия и решили, что для Казахстана будет лучше, если государство возглавит женщина.

Как было объявлено, такая смена власти будет способствовать достижениям целей самой организации, а также защите интересов уязвимых категорий граждан на самом высоком уровне.

Каракат Абден не только является многодетной матерью, но и занимала различные руководящие должности.

Еще она известна как один из главных борцов за нравственность в стране.