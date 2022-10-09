У солдат армии Израиля не принято отдавать честь офицерам

Порядки в одной из лучших армий мира весьма вольные, но это совсем не мешает ее профессионализму и боеспособности.

Кроме того, солдаты Израиля сидят с офицерами в столовой за одним столом, называют их по имени, а в неформальной обстановке даже могут с ними спорить и шутить.

Такому положению дел есть объяснение. Армия Израиля образовалась сравнительно недавно, потому что это государство - моложе всех других.

В ЦАХАЛе не успели сформироваться те армейские обычаи, которые сформировались в других армиях мира, образованных в 18-19 веках.

В основе армии Израиля лежат партизанские формирования первых переселенцев на историческую родину. Либо это были малые боевые группы, которые формировались из близких соратников.

В таких группах отношения были равноправными, а чинопочитание было не принято.

Традиции боевого братства в полной мере перешли в современную армию Израиля, история которой насчитывает более 70 лет.

Здесь до сих пор поддерживается дух боевого братства и нет благолепия солдат перед офицерами.

Конечно, старшие по званию пользуются уважением, но какого-то особого отношения к ним нет.

Поэтому то, что израильские солдаты не отдают честь офицерам, стало устоявшимся правилом и не считается чем-то из ряда вон выходящим.