У солдат армии Израиля не принято отдавать честь офицерам
2022-10-09
15:44
Порядки в одной из лучших армий мира весьма вольные, но это совсем не мешает ее профессионализму и боеспособности.
Кроме того, солдаты Израиля сидят с офицерами в столовой за одним столом, называют их по имени, а в неформальной обстановке даже могут с ними спорить и шутить.
Такому положению дел есть объяснение. Армия Израиля образовалась сравнительно недавно, потому что это государство - моложе всех других.
В ЦАХАЛе не успели сформироваться те армейские обычаи, которые сформировались в других армиях мира, образованных в 18-19 веках.
В основе армии Израиля лежат партизанские формирования первых переселенцев на историческую родину. Либо это были малые боевые группы, которые формировались из близких соратников.
В таких группах отношения были равноправными, а чинопочитание было не принято.
Традиции боевого братства в полной мере перешли в современную армию Израиля, история которой насчитывает более 70 лет.
Здесь до сих пор поддерживается дух боевого братства и нет благолепия солдат перед офицерами.
Конечно, старшие по званию пользуются уважением, но какого-то особого отношения к ним нет.
Поэтому то, что израильские солдаты не отдают честь офицерам, стало устоявшимся правилом и не считается чем-то из ряда вон выходящим.
Опубликовано: Наталья Павлова
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