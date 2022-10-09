Владимир Путин в понедельник собирает Совет безопасности
2022-10-09
16:18
Заседание Совета безопасности России состоится через два дня после взрыва, повредившего Керченский мост, соединяющий Крым с Россией.
Президент России Владимир Путин созовет Совет безопасности в понедельник, формат, в котором соберутся основные министры, политические лидеры и представители служб безопасности и армии, сообщил Кремль в воскресенье.
«На завтра запланирована встреча президента с постоянными членами Совета безопасности», — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Ранее президент Путин своим указом распорядился ФСБ России взять под контроль вопросы обеспечения безопасности Крымского моста, линий связи и другой инфраструктуры, идущей с материка в Крым.
Опубликовано: Тарас Медведев
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