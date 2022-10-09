Турист из Мюнхена привез с собой в палатке из Калифорнии скорпиона, который его ужалил

32-летний житель Мюнхена мог бы обойтись и без этого сувенира: посреди ночи он в своей квартире наступил на скорпиона, случайно привезенного недавно из Калифорнии.

Вместе с компаньоном мужчина отдыхал в палатке в США, как сообщила в воскресенье пожарная служба Мюнхена. Судя по всему, насекомое пряталось в палатке двенадцать дней после возвращения и незаметно скрылось при распаковке.

Когда 32-летний мужчина наступил на свои тренировочные штаны, которые ночью лежали на полу, скорпион ужалил его и, тут он наконец, обнаружил его.

Мужчине удалось поймать скорпиона, он сообщил об этом спасателям животных и позвонил в токсикологический центр.

Спасатели в качестве меры предосторожности доставили мужчину в больницу, но, по словам пожарных, он чувствует себя хорошо. Скорпион был доставлен в приют для рептилий.

