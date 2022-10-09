На Центральном вокзале Бремена из-за утечки хладогена остановили движение поездов
2022-10-09
16:42
Главный вокзал Бремена был эвакуирован в воскресенье из-за запаха газа, движение поездов также было временно приостановлено.
По данным МЧС, вызов поступил около 12 часов дня. Однако при первых измерениях никаких опасных газов обнаружить не удалось.
Затем пожарные заметили неприятный запах в ресторане на главном вокзале. По данным пожарных, утечка газа произошла из-за неисправности охлаждающего устройства.
Механик обнаружил утечку в трубопроводе охлаждающей жидкости. Примерно через 40 минут был дан отбой, и блокировка железнодорожного движения была снята.
Опубликовано: Тарас Медведев
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