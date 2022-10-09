Итальянские женщины всегда выглядят на все сто

Они много работают, интересуются мировыми новостями, занимаются домашним хозяйством, но никогда не забывают о себе.

Итальянки живут четко по расписанию, чтобы не чувствовать себя "как белки в колесе".

Они стараются вставать пораньше, чтобы сделать свой день продуктивным и насыщенным.

Составляют график дел буквально на месяц вперед - чтобы чувствовать собственную значимость и понимать, что каждый их день прожит не зря.

Это касается не только работающих женщин, но и домохозяек.

Помимо работы и домашних дел, итальянки всегда оставляют время лично на себя - чтобы прогуляться с подругами по магазинам, выпить чашечку кофе, посетить салон красоты или спа.

Итальянки всегда хотят оставаться привлекательными для своих мужчин не только внешне, но и за счет своего внутреннего мира.

Они живо интересуются событиями в стране и мире и всегда могут поддержать беседу, находясь в компании мужчин.

В любых обстоятельствах они выглядят нарядно и привлекательно: дома, на работе, на улице. Их отличает красивая одежда, яркий макияж, ухоженные волосы и кожа.

Очень часто их можно увидеть на каблуках - неважно, спешат они на рынок и в супермаркет или вышли прогуляться по вечернему бульвару.

Кроме того, они неизменно хорошо готовят, великолепные матери и жены. Они умеют быть удивительными и удивлять.

Недаром, когда говорят об итальянских женщинах, перед глазами неизменно встают шикарные образы Моники Белуччи и Софи Лорен.