Терапевт Водовозов объяснил, к чему может привести частое употребление парацетамола
2022-10-09
17:18
Терапевт Алексей Водовозов предупреждает, что при частом употреблении парацетамола может развиться лекарственный гепатит. За сутки в организм не должно поступать более 4 г препарата.
Врач напоминает, что парацетамол входит в состав многих порошков вроде «Колдрекса» и лекарств в виде сиропов. Поэтому необходимо контролировать общее количество потребляемого парацетамола.
Парацетамол расщепляется в печени, поэтому превышение суточной дозы приводит к нарушению работы этого органа. Лекарственный гематит чаще всего развивается именно из-за этого препарата.
Алексей Водовозов подчеркивает, что парацетамол не оказывает моментального действия. Не стоит измерять температуру через 10-15 минут после приема препарата и делать выводы о том, что он не подействовал.
Опубликовано: Светлана Репина
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