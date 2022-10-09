Терапевт Водовозов объяснил, к чему может привести частое употребление парацетамола

Терапевт Алексей Водовозов предупреждает, что при частом употреблении парацетамола может развиться лекарственный гепатит. За сутки в организм не должно поступать более 4 г препарата.

Врач напоминает, что парацетамол входит в состав многих порошков вроде «Колдрекса» и лекарств в виде сиропов. Поэтому необходимо контролировать общее количество потребляемого парацетамола.

Парацетамол расщепляется в печени, поэтому превышение суточной дозы приводит к нарушению работы этого органа. Лекарственный гематит чаще всего развивается именно из-за этого препарата.

Алексей Водовозов подчеркивает, что парацетамол не оказывает моментального действия. Не стоит измерять температуру через 10-15 минут после приема препарата и делать выводы о том, что он не подействовал.