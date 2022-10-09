Арахамия: Украина готова вести переговоры с Западом только на одну тему

2022-10-09

17:25

Глава фракции «Слуга народа», депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с Западными странами, но только по одному вопросу.

По его словам, Украина не будет обсуждать с Западом примирение с Россией. Единственной темой переговоров может быть только скорейшее вступление страны в НАТО.

Арахамия написал в своем Telegram-канале, что никакие другие темы сейчас обсуждаться не могут. Он также подчеркнул, что Россия лишняя в возможных переговорах Украины с Западом. 

Ранее в Турции заявили о подготовке переговоров Украины со странами Запада. Речь шла о США, Великобритании, Германии и Франции.

Опубликовано: Светлана Репина







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