США хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, но не видят готовности России к переговорам

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам.

Кирби считает, что обе стороны должны сесть и договориться. По его мнению, необходимо найти выход из ситуации мирным дипломатическим путем.

Вместе с тем он отметил, что Россия не дает сигналов о готовности к таким действиям и препятствует запуску переговоров.

Ранее Джон Кирби говорил о том, что США не видят готовности России к применению ядерного оружия, но продолжают мониторить ситуацию вместе с союзниками.