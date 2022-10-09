США хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, но не видят готовности России к переговорам
2022-10-09
17:48
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам.
Кирби считает, что обе стороны должны сесть и договориться. По его мнению, необходимо найти выход из ситуации мирным дипломатическим путем.
Вместе с тем он отметил, что Россия не дает сигналов о готовности к таким действиям и препятствует запуску переговоров.
Ранее Джон Кирби говорил о том, что США не видят готовности России к применению ядерного оружия, но продолжают мониторить ситуацию вместе с союзниками.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира