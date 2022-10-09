В России неожиданно отменили церемонию премии «Ника»

Худрук премии Юлий Гусман уточнил, что работа «Ники» не прекращается, но праздничная церемония 2022-го переносится на будущий год.

После отказа от отправки российского фильма на «Оскар» стало известно об отмене проведения другого крупного аналогичного мероприятия, сообщает КП. Церемония вручения национальной кинопремии «Ника» в России ее организаторами перенесена на 2023 год.

"В нынешнем году «Ника» не состоится, премия переносится на следующий год, — пояснил худрук премии Юлий Гусман. — Конкурс прошел, работа «Ники» не прекращается, однако праздничной церемонии в этом году не будет".

К слову, номинанты на премию были названы еще в феврале.

В частности, на победу в категории «Лучший игровой фильм» претендуют «Капитан Волконогов бежал», «Иван Денисович», «Медея», «Разжимая кулаки», «Уроки фарси», «Купе номер 6».

Среди режиссеров за высшую награду премии поборются Александр Зельдович («Медея»), Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов Бежал»), Кира Коваленко («Разжимая Кулаки») и Вадим Перельман («Уроки фарси»).