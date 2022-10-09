США предложили КНДР переговоры без предварительных условий, но Ким Чен Ын отказался

США хотят провести переговоры с КНД без предварительных условий, чтобы найти дипломатическое решение. Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома.

Кирби сказал, что основная цель Соединенных Штатов – это полная денуклеаризация Корейского полуострова, и этой цели необходимо добиваться любой ценой. Он уточнил, что США уже предложили Северной Корее переговоры.

Однако Ким Чен Ын это предложение не принял. По словам Кирби, у лидера КНДР есть амбиции в сфере ядерного оружия, он намерен продолжить развитие ракетной программы.

Джон Кирби также сообщил, что США увеличили разведывательный потенциал в данном регионе.