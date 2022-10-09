США предложили КНДР переговоры без предварительных условий, но Ким Чен Ын отказался
2022-10-09
18:22
США хотят провести переговоры с КНД без предварительных условий, чтобы найти дипломатическое решение. Об этом заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома.
Кирби сказал, что основная цель Соединенных Штатов – это полная денуклеаризация Корейского полуострова, и этой цели необходимо добиваться любой ценой. Он уточнил, что США уже предложили Северной Корее переговоры.
Однако Ким Чен Ын это предложение не принял. По словам Кирби, у лидера КНДР есть амбиции в сфере ядерного оружия, он намерен продолжить развитие ракетной программы.
Джон Кирби также сообщил, что США увеличили разведывательный потенциал в данном регионе.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Из-за забастовок на НПЗ на трети заправок Франции нет топлива
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира