Не в Америке: Кристина Орбакайте «нашлась» в люксовом отеле Крыма

Вопреки слухам об эмиграции певицы, она на самом деле находится в России, и спела свои хиты в отеле на южном побережье полуострова.

Якобы "пропавшая" накануне Кристина Орбакайте была "найдена" в одном из крымских люксовых отелей, где исполнила свои хиты, сообщает СтарХит.

Недавно из РФ тайно эмигрировала Алла Пугачева, улетевшая на частном самолете в Израиль, и старший внук Примадонны Никита Пресняков. Он отправился в США. В эмиграции заподозрили и дочь Аллы Борисовны - Кристину Орбакайте, которая на несколько дней пропала с радаров.

Но оказалось, что, в отличие от своих родных, звезда отлично себя чувствует на родине. И вчера дала концерт в люксовом отеле Mriya Resort & SPA на южном побережье Крыма.

Певица исполнила гостям свои лучшие хиты. Билеты на ее концерт стоили от 4 тысяч рублей.

51-летняя артистка в последнее время не появляется на ТВ, не бывает на светских мероприятиях. В том числе она пропустила и похороны друга семьи - Бориса Моисеева.

В отличие от Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Кристина Орбакайте не высказывалась о политической ситуации. Как стало известно КП, в Москве отменили два ее концерта, которые должны были пройти 31 декабря.

Также отменен и спектакль "Двое на качелях" в "Современнике", где задействована артистка. Он должен был состояться 11 октября, но вместо него в афише теперь значится постановка "Интуиция".