В Кишиневе десятки тысяч людей вышли протестовать против правительства

Оппозиционная партия «Шор» организовала акцию протеста в центре Кишинева. По предварительным данным, в ней участвует около 60 000 человек.

Люди протестуют против роста цен, а также против действия нынешнего проевропейского правительства. Представитель «Шор» Дину Цуркану заявил, что несколько тысяч человек не попали на протестную акцию из-за столкновений с полицией.

Подъезды к Кишиневу перекрыты полицейскими. Митингующие собрались у зданий парламента и президентской администрации. Среди требований протестующих – отставка правительства, проведение досрочных выборов в парламент.