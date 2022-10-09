В Кишиневе десятки тысяч людей вышли протестовать против правительства
2022-10-09
18:28
Оппозиционная партия «Шор» организовала акцию протеста в центре Кишинева. По предварительным данным, в ней участвует около 60 000 человек.
Люди протестуют против роста цен, а также против действия нынешнего проевропейского правительства. Представитель «Шор» Дину Цуркану заявил, что несколько тысяч человек не попали на протестную акцию из-за столкновений с полицией.
Подъезды к Кишиневу перекрыты полицейскими. Митингующие собрались у зданий парламента и президентской администрации. Среди требований протестующих – отставка правительства, проведение досрочных выборов в парламент.
Опубликовано: Светлана Репина
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