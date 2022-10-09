Во Франции из-за забастовки работников НПЗ на автозаправках закончилось топливо

2022-10-09

18:35

Забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий Esso-ExxonMobil и TotalEnergies во Франции продолжается. Из-за этого на автозаправках исчерпаны запасы топлива.

Координатор Всеобщей конфедерации труда Эрик Селини заявил, что персонал заводов продолжает бастовать, поскольку работодатели отказались выполнять требования профсоюзов по повышению зарплат. 

Требование работников заключается в повышении зарплат на 10%. Но руководство предприятий отвергло это предложение профсоюзов и согласилось на повышение на 5,5%.

Такой ответ бастующих не устроил. Тем временем на многих заправочных станциях в стране наблюдается нехватка автомобильного топлива.

Опубликовано: Светлана Репина







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