Китай оценил масштабы утечки на «Северных потоках» с помощью спутника
2022-10-09
18:43
Издание The South China Morning Post сообщает, что китайские власти оценили ущерб, нанесенный газопроводам «Северный поток», с помощью спутника Gaofen-5 02.
Власти Китая хотели получить данные об объемах утечки газа после повреждения магистралей. Согласно информации, полученной с передового спутника, этот показатель составил около 70 т в час.
Китай давно проявляет заинтересованность в изучении климатических данных. При этом в стране не доверяют сведениям ООН, поскольку подозревают организацию в искажении данных в пользу Запада.
Ранее в Китае заявили, что к подрывам газопроводов могли быть причастны Соединенные Штаты.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
BFMTV: во Франции образовались огромные очереди на автозаправочных станциях
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира