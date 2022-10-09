Китай оценил масштабы утечки на «Северных потоках» с помощью спутника

Издание The South China Morning Post сообщает, что китайские власти оценили ущерб, нанесенный газопроводам «Северный поток», с помощью спутника Gaofen-5 02.

Власти Китая хотели получить данные об объемах утечки газа после повреждения магистралей. Согласно информации, полученной с передового спутника, этот показатель составил около 70 т в час.

Китай давно проявляет заинтересованность в изучении климатических данных. При этом в стране не доверяют сведениям ООН, поскольку подозревают организацию в искажении данных в пользу Запада.

Ранее в Китае заявили, что к подрывам газопроводов могли быть причастны Соединенные Штаты.