В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолёт Су-24
2022-10-09
18:46
Пресс-служба ЮВО сообщила, что российский военный самолёт Су-24 потерпел крушение в Ростовской области, предположительно, из-за технической неисправности.
9 октября пресс-служба Южного военного округа сообщила о том, что во время совершения учебно-тренировочного полёта в Ростовской области российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение, экипаж смог катапультироваться.
Отмечается, что по предварительным данным ЮВО, возможной причиной падения российского военного самолёта в Ростовской области могла быть техническая неисправности или отказ авиационной техники.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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