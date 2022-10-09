В Ростовской области потерпел крушение российский военный самолёт Су-24

Пресс-служба ЮВО сообщила, что российский военный самолёт Су-24 потерпел крушение в Ростовской области, предположительно, из-за технической неисправности.

9 октября пресс-служба Южного военного округа сообщила о том, что во время совершения учебно-тренировочного полёта в Ростовской области российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение, экипаж смог катапультироваться.

Отмечается, что по предварительным данным ЮВО, возможной причиной падения российского военного самолёта в Ростовской области могла быть техническая неисправности или отказ авиационной техники.