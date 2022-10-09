Действующий президент Австрии лидирует на выборах

Согласно данным экзит-полов глава Австрийской республики Александр Ван дер Беллен имеет хорошие шансы быть повторно избранным после первого тура выборов

Хотя до оглашения предварительных результатов еще далеко, экзит-полы показывают, что президент набирает 53-56% от числа всех поданнх голосов.

Если второй тур все же состоится, то соперником действующего главы государства скорее всего станет Вальтер Розенкранц, набирающий по предварительным опросам 17-20%.

Поскольку Австрия является республикой, то формально ее возглавляет федеральный президент. а вот реальная власть находится в руках назначаемым президентом канцлера.