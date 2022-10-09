Действующий президент Австрии лидирует на выборах
2022-10-09
18:50
Согласно данным экзит-полов глава Австрийской республики Александр Ван дер Беллен имеет хорошие шансы быть повторно избранным после первого тура выборов
Хотя до оглашения предварительных результатов еще далеко, экзит-полы показывают, что президент набирает 53-56% от числа всех поданнх голосов.
Если второй тур все же состоится, то соперником действующего главы государства скорее всего станет Вальтер Розенкранц, набирающий по предварительным опросам 17-20%.
Поскольку Австрия является республикой, то формально ее возглавляет федеральный президент. а вот реальная власть находится в руках назначаемым президентом канцлера.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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