Александр Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах в Австрии по данным экзитпулов

Действующий президент Австрии Александр Ван дер Беллен становится победителем воскресных президентских выборов, по первоначальным прогнозам, опубликованным по завершении голосования.

Ван дер Беллен, 78-летний защитник окружающей среды, получил по опросам 54,6% голосов от своего имени, намного опередив шесть других кандидатов, согласно данным экзитпулов. Официальный результат будет известен в понедельник.

«Это позволит нам полностью сосредоточиться (...) на множестве кризисов, с которыми мы сталкиваемся в Европе», — сказал глава государства и фаворит на этих президентских выборах после голосования в Вене.

В альпийской стране с населением 9 миллионов человек 6,4 миллиона избирателей, включая австроамериканца Арнольда Шварценеггера, решительно поддерживающего президента, были призваны на избирательные участки.