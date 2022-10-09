Александр Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах в Австрии по данным экзитпулов
2022-10-09
19:06
Действующий президент Австрии Александр Ван дер Беллен становится победителем воскресных президентских выборов, по первоначальным прогнозам, опубликованным по завершении голосования.
Ван дер Беллен, 78-летний защитник окружающей среды, получил по опросам 54,6% голосов от своего имени, намного опередив шесть других кандидатов, согласно данным экзитпулов. Официальный результат будет известен в понедельник.
«Это позволит нам полностью сосредоточиться (...) на множестве кризисов, с которыми мы сталкиваемся в Европе», — сказал глава государства и фаворит на этих президентских выборах после голосования в Вене.
В альпийской стране с населением 9 миллионов человек 6,4 миллиона избирателей, включая австроамериканца Арнольда Шварценеггера, решительно поддерживающего президента, были призваны на избирательные участки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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