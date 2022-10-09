Маск: вероятность ядерной войны стремительно растёт
2022-10-09
19:09
Американский миллиардер Илон Маск заявил о стремительном росте вероятности начала ядерной войны.
9 октября американский предприниматель, самый богатый человек на Земле Илон Маск в очередной раз взбудоражил мировую общественность новой публикацией в сервисе микроблогов Twitter.
Основатель SpaceX и Tesla Маск в ответ на вопрос о шансах начала крупномасштабной ядерной войны в современной геополитической ситуации заявил, что «вероятность ядерной войны стремительно растёт».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
BFMTV: во Франции образовались огромные очереди на автозаправочных станциях
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира