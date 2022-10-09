Маск: вероятность ядерной войны стремительно растёт

2022-10-09

19:09

Американский миллиардер Илон Маск заявил о стремительном росте вероятности начала ядерной войны.

9 октября американский предприниматель, самый богатый человек на Земле Илон Маск в очередной раз взбудоражил мировую общественность новой публикацией в сервисе микроблогов Twitter.

Основатель SpaceX и Tesla Маск в ответ на вопрос о шансах начала крупномасштабной ядерной войны в современной геополитической ситуации заявил, что «вероятность ядерной войны стремительно растёт».

Опубликовано: Диана Мудреченко







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