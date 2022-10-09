Джон Кирби посетовал, что война продолжается слишком долго, и пожелал, чтобы она скорее закончилась

В интервью ABC News советник Белого дома по национальной безопасности неожиданно пожелал скорейшего окончания войны на Украине.

За несколько недель до промежуточных выборов в США риторика Белого дома неожиданно изменилась от воинствующей на миротворческую. Кирби заявил, что выход может быть только за столом переговоров, только путем дипломатии.

«Что должно случиться: обе стороны должны найти возможность выхода из этого переговорным путем, мирно и дипломатически», - сказал Кирби в интервью изданию.

Впрочем, он заявил, что США не видят со стороны России серьезного стремления к переговорам.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, она продолжается уже слишком долго», — добавил Кирби.

Напомним, что последний раз Россия приглашала Украину на переговоры 30 сентября, об этом в своей программной речи по случаю подписания договоров о присоединении новых регионов к РФ сказал президент Путин.