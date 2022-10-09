Сын Дмитрия Певцова бросил кадетское училище после трех лет учебы

Актер уточнил, что это решение принято на семейном совете, и Елисей продолжит учебу в 8 классе московской школы.

Дмитрий Певцов не стал комментировать уход своего сына из кадетского училища. Елисей проучился в нем 3 года.

Актер только заявил, что продолжит прививать ему любовь к родине и дальше. И добавил, что решение о смене места учебы сына было принято на семейном совете, и оправдываться он не намерен, сообщает Рrozvezd.

Подросток спешно переведен в 8-й класс обычной московской школы.

Песков отметил, что ранее мальчик учился в этой школе, потому перевод для него не стал стрессом.

Отец старается прививать Елисею любовь к истории, потому в их семье часто смотрят советские фильмы про войну.