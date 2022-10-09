Сын Дмитрия Певцова бросил кадетское училище после трех лет учебы
2022-10-09
19:26
Актер уточнил, что это решение принято на семейном совете, и Елисей продолжит учебу в 8 классе московской школы.
Дмитрий Певцов не стал комментировать уход своего сына из кадетского училища. Елисей проучился в нем 3 года.
Актер только заявил, что продолжит прививать ему любовь к родине и дальше. И добавил, что решение о смене места учебы сына было принято на семейном совете, и оправдываться он не намерен, сообщает Рrozvezd.
Подросток спешно переведен в 8-й класс обычной московской школы.
Песков отметил, что ранее мальчик учился в этой школе, потому перевод для него не стал стрессом.
Отец старается прививать Елисею любовь к истории, потому в их семье часто смотрят советские фильмы про войну.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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