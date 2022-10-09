Борису Корчевникову доверили вести новое патриотическое шоу

С десятого октября программу «Судьба человека» на телеканале «Россия» заменит другой телепроект.

Тележурналист Борис Корчевников с 2017 года вел ежедневную программу «Судьба человека», в которой знаменитости рассказывали ему личные и профессиональные тайны.

С начала СВО программа исчезла из эфира, уступив место новостным и аналитическим проектам. Как стало известно КП, «Судьба человека» в эфир больше не вернется.

Но с 10 октября 2022-го года появится новая передача. Борис Корчевников по будням будет выходить в эфир на канале "Россия" с программой «Жизнь и судьба». Формат остается прежним: ведущий берет у героя интервью, но темы разговора и герои изменились.

Теперь в студии артисты, открыто рассказывающие о своей патриотичной позиции. Первый герой - актер Антон Шагин. По словам Бориса Корчевникова, брат Антона Шагина "ушел на фронт сам, не дожидаясь повестки. Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс, о его очень сильных стихах".

Среди героев программы будет и 15-летняя пианистка Маша Оруджалиева из Луганска. У девочки с рождения нету кистей рук, но она научилась играть на пианино. Корчевников познакомился с Машей во время поездки в Луганск.

Телеведущий объявил сбор средств среди подписчиков на суперсовременные протезы для девочки, и нужная сумма была собрана.