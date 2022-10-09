Борису Корчевникову доверили вести новое патриотическое шоу
2022-10-09
19:41
С десятого октября программу «Судьба человека» на телеканале «Россия» заменит другой телепроект.
Тележурналист Борис Корчевников с 2017 года вел ежедневную программу «Судьба человека», в которой знаменитости рассказывали ему личные и профессиональные тайны.
С начала СВО программа исчезла из эфира, уступив место новостным и аналитическим проектам. Как стало известно КП, «Судьба человека» в эфир больше не вернется.
Но с 10 октября 2022-го года появится новая передача. Борис Корчевников по будням будет выходить в эфир на канале "Россия" с программой «Жизнь и судьба». Формат остается прежним: ведущий берет у героя интервью, но темы разговора и герои изменились.
Теперь в студии артисты, открыто рассказывающие о своей патриотичной позиции. Первый герой - актер Антон Шагин. По словам Бориса Корчевникова, брат Антона Шагина "ушел на фронт сам, не дожидаясь повестки. Поговорили о нем, о поездках Антона в Донбасс, о его очень сильных стихах".
Среди героев программы будет и 15-летняя пианистка Маша Оруджалиева из Луганска. У девочки с рождения нету кистей рук, но она научилась играть на пианино. Корчевников познакомился с Машей во время поездки в Луганск.
Телеведущий объявил сбор средств среди подписчиков на суперсовременные протезы для девочки, и нужная сумма была собрана.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
BFMTV: во Франции образовались огромные очереди на автозаправочных станциях
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира