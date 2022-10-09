Белый дом выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

В Белом доме заявил, что выступают за скорейшее решение конфликта на Украине дипломатическим путём.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в своём интервью для американского ТВ-канала ABC News заявил о необходимости скорейшего решения украинского конфликта.

Кирби считает, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, чтобы дипломатическим путём решить все имеющиеся разногласия и прекратить ведение боевых действий на Донбассе.