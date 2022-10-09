Путин: авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины
2022-10-09
20:31
Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются украинские спецслужбы.
9 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным назвал виновных в подрыве грузовика на Крымском мосту.
Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста, представляющего собой теракт, направленный на разрушении критически важно инфраструктуры РФ, являются спецслужбы Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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