ФСБ России установила подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ФСБ России смогла установить подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту.

9 октября глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Федеральная служба безопасности смогла установить личности подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту, который произошёл вчера, 8 октября 2022 года, рано утром.

Бастрыкин также отметил, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».