ФСБ России установила подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту
2022-10-09
20:40
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ФСБ России смогла установить подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту.
9 октября глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Федеральная служба безопасности смогла установить личности подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту, который произошёл вчера, 8 октября 2022 года, рано утром.
Бастрыкин также отметил, что в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и зарубежных государств. По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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