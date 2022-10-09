Путин обвинил украинские спецслужбы во взрыве на Крымском мосту

2022-10-09

20:57

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту «террористическим актом», ответственность за который несут украинские спецслужбы.

«Исполнители и заказчики — украинские спецслужбы», — цитируют российские информационные агентства слова президента в воскресенье вечером.

Согласно российским источникам, мост между материковой частью России и Крымским полуостровом был сильно поврежден в субботу в результате взрыва заминированного грузовика.

Президент Путин созвал заседание Совета безопасности России на понедельник для обсуждения действий в сложившейся ситуации.

Опубликовано: Тарас Медведев







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