Эксперты подсказали, как быстро и без особых хлопот убрать ненужный пень с участка
2022-10-09
21:07
Для этого нужно в нем просверлить несколько больших дыр и засыпать их смесью веществ, которые сделают свое дело.
Пень на участке может стать реальной проблемой, особенно если дерево было большим и старым.
Выкопать его нереально, экскаватор тоже далеко не на каждый участок может заехать. Но есть проверенный способ, позволяющий убрать ненужную преграду.
Для этого в пне нужно просверлить несколько больших дыр - на таком расстоянии, чтобы они соединялись друг с другом.
Далее взять калиевую селитру и смешать ее с сахаром (в соотношении 7:3). Полученную смесь просыпать в щели, затем в одно из отверстий налить бензин и, делая небольшую дорожку, аккуратно поджечь.
Пень просто "растворится". Даже корней от него не останется - только обугленные остатки и яма.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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