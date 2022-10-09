Эксперты подсказали, как быстро и без особых хлопот убрать ненужный пень с участка

Для этого нужно в нем просверлить несколько больших дыр и засыпать их смесью веществ, которые сделают свое дело.

Пень на участке может стать реальной проблемой, особенно если дерево было большим и старым.

Выкопать его нереально, экскаватор тоже далеко не на каждый участок может заехать. Но есть проверенный способ, позволяющий убрать ненужную преграду.

Для этого в пне нужно просверлить несколько больших дыр - на таком расстоянии, чтобы они соединялись друг с другом.

Далее взять калиевую селитру и смешать ее с сахаром (в соотношении 7:3). Полученную смесь просыпать в щели, затем в одно из отверстий налить бензин и, делая небольшую дорожку, аккуратно поджечь.

Пень просто "растворится". Даже корней от него не останется - только обугленные остатки и яма.