78-летний Александр Ван дер Беллен переизбран на пост президента Австрии еще на 6 лет
2022-10-09
21:15
По данным экзитпола, Александр Ван дер Беллен останется президентом Австрии в течение следующих 6 лет. Бывший глава австрийских зеленых набрал 54,6% голосов.
Основным соперником Александра Ван дер Беллена был Вальтер Розенкранц из Австрийской партии свободы, набравший, по предварительным данным опроса, около 18,9% голосов. Это единственный кандидат, помимо действующего президента, выдвинутый заседающей в парламенте партией - Национальным советом.
Остальные пять пришли из меньших групп. Темы нелегальной миграции и энергетики доминировали в предвыборной кампании Вальтера Розенкранца.
Среди прочих за голоса австрийцев боролись известный журналист Джеральд Гросс и сатирик Доминик Влазны, основатель левой Пивной партии. Из всех кандидатов только 78-летний Ван дер Беллен баллотировался во второй раз.
Окончательный результат президентских выборов станет известен в понедельник, 10 октября. Прогнозы не облегчает большое количество избирателей по почте. Таким образом подано много голосов, и их подсчет еще продолжается.
Александр ван дер Беллен является президентом Австрии с января 2017 года. До этого он много лет был членом Национального совета, а также советником в Вене.
Опубликовано: Николай Скира
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