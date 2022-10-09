СК возбудил уголовное дело о терроризме после взрыва на Крымском мосту

2022-10-09

21:16

СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме по факту подготовленного украинскими спецслужбами взрыва на Крымском мосту.

В воскресенье, 9 октября 2022 года, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 205 «Терроризм» по факту произошедшего вчера утром ЧП на Крымском мосту.

Бастрыкин отметил, что ФСБ России смогли установить подозреваемых в совершении теракта на транспортном переходе через Керченский пролив – это украинские спецслужбы, а также россияне и иностранцы, которые оказывали содействие в подготовке ко взрыву.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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