СК возбудил уголовное дело о терроризме после взрыва на Крымском мосту
2022-10-09
21:16
СК РФ возбудил уголовное дело о терроризме по факту подготовленного украинскими спецслужбами взрыва на Крымском мосту.
В воскресенье, 9 октября 2022 года, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 205 «Терроризм» по факту произошедшего вчера утром ЧП на Крымском мосту.
Бастрыкин отметил, что ФСБ России смогли установить подозреваемых в совершении теракта на транспортном переходе через Керченский пролив – это украинские спецслужбы, а также россияне и иностранцы, которые оказывали содействие в подготовке ко взрыву.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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