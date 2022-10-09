ФСБ России определила круг подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что это дело рук украинских спецслужб.

Теракт на Крымском мосту подготовлен украинскими спецслужбами.

Как сообщил Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с Владимиром Путиным, это установили сотрудники ФСБ России, сообщает МК.

По его словам, в подготовке этой атаки спецслужбам Украины помогали граждане РФ и других стран.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что движение по автомобильной части моста открыто, но - только для легкового автотранспорта.

Грузовики и автобусы перемещаются с помощью паромов.