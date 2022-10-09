ФСБ России определила круг подозреваемых в совершении теракта на Крымском мосту
2022-10-09
21:23
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что это дело рук украинских спецслужб.
Теракт на Крымском мосту подготовлен украинскими спецслужбами.
Как сообщил Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с Владимиром Путиным, это установили сотрудники ФСБ России, сообщает МК.
По его словам, в подготовке этой атаки спецслужбам Украины помогали граждане РФ и других стран.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что движение по автомобильной части моста открыто, но - только для легкового автотранспорта.
Грузовики и автобусы перемещаются с помощью паромов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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