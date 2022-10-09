Помпео назвал безрассудными заявления Байдена о риске ядерной войны

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в эфире Fox News указал на безрассудство в заявлении американского президента Джо Байдена о риске начала крупномасштабной ядерной войны.

9 октября бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в эфире американского телеканала Fox News заявил, что речь президента США Джо Байдена о риске ядерной войны впервые со времен Карибского кризиса являются в высшей степени безрассудными.

Помпео уверен, что подобные громкие высказывания Байдена лишь стали «высоким риском для американского народа» и могут стать самым большим провалом во внешней политике Вашингтона.