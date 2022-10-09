Песков ответил на вопрос о применении ядерной доктрины после теракта Крымском мосту
2022-10-09
21:42
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности применения ядерной доктрины.
9 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции по итогам встречи Владимира Путина с главой СК РФ Александром Бастрыкиным ответил на вопрос журналистов о возможности применения ядерной доктрины после теракта на Крымском мосту.
Песков заявил, что подобная поставка вопроса об использовании ВС РФ в ответ на подготовленный украинскими спецслужбами взрыв на Крымском мосту, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны, является абсолютно неверной.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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