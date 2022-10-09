«Всё хорошо»: Представитель РПЦ опроверг информацию об ухудшении здоровья Патриарха Кирилла

Глава пресс-службы РПЦ Владимир Легойда рассказал о состоянии переболевшего коронавирусом Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Новости о том, что здоровье главы РПЦ якобы значительно ухудшилось, появились в СМИ. Представители Русской православной церкви это опровергают.

«Всё хорошо, не дождетёсь», — написал Легойда в Телеграмм.

Он назвал фейком сообщения о якобы ухудшении состояния Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает RT.

Ранее пресс-служба Русской православной церкви сообщала, что глава РПЦ заболел коронавирусом.

Легойда уточнил, что болезнь Патриарха Кирилла протекает в легкой форме, и он проходит курс лечения в домашней обстановке и при этом продолжает работать.