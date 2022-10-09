Три человека погибли при взрыве газа в Стамбуле
2022-10-09
21:51
Губернатор Стамбула Али Ерлыкая сообщил о трёх погибших при взрыве газа в жилом доме в районе Кадыкей в азиатской части города.
9 октября действующий губернатор Стамбула Али Ерлыкая в своём аккаунте Twitter рассказал о жертвах прогремевшего этой ночью взрыва газа в жилом доме в районе Кадыкёй в азиатской части столицы Турции.
Ерлыкая сообщил, что мощный взрыв газа в Кадыкёй стал причиной гибели трёх местных жителей. Отмечается, что в настоящее время экстренные службы продолжают проведение поисково-спасательной операции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
BFMTV: во Франции образовались огромные очереди на автозаправочных станциях
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира