Три человека погибли при взрыве газа в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Ерлыкая сообщил о трёх погибших при взрыве газа в жилом доме в районе Кадыкей в азиатской части города.

9 октября действующий губернатор Стамбула Али Ерлыкая в своём аккаунте Twitter рассказал о жертвах прогремевшего этой ночью взрыва газа в жилом доме в районе Кадыкёй в азиатской части столицы Турции.

Ерлыкая сообщил, что мощный взрыв газа в Кадыкёй стал причиной гибели трёх местных жителей. Отмечается, что в настоящее время экстренные службы продолжают проведение поисково-спасательной операции.