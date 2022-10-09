ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
2022-10-09
22:07
Спутник Земли появился в результате столкновения двух планет 4,5 миллиарда лет назад.
Британские ученые с помощью компьютерного моделирования воспроизвели катаклизм планетарного масштаба, который произошел 4,5 миллиарда лет назад. В прото-Землю (ее астрономы называют Геей) врезалась планета меньшего размера - Тея. До этого столкновения у Геи никакого спутника не было.
В анимации детали этого "ДТП" просматриваются до мелочей. Астрофизики под руководством Джейкоба Кегеррейса начали свои исследования несколько лет назад - в сотрудничестве с американскими коллегами.
Ученые прокрутили порядка трехсот различных вариантов космического происшествия. Они сталкивали участников "ДТП", задавая движению планет разные скорости, и под разными углами.
К слову, специалисты выяснили, что в результате столкновения Земля лишилась около 60 процентов атмосферы – ее унесло в космос.
Промежуточные результаты, по словам Джейкоба Кегеррейса, помогли сузить число вероятных сценариев формирования Луны. И в итоге - подвели к выводу, что нынешний спутник Земли в его нынешнем размере и форме, на нынешнем месте, образовался менее, чем за сутки.
По космическим меркам, это - практически мгновение.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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ДТП планетного масштаба: ученые создали компьютерную версию появления Луны
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