Анна Семенович ищет себе женихов с помощью профессиональной свахи

Певица призналась, что хочет найти одного единственного, но времени и сил на это нет, потому звезда решила прибегнуть к помощи специалистов.

Экс-солистку "Блестящих" поклонники атакуют вопросами о замужестве и материнстве, сообщает Космополитен. 44-летняя Анна Семенович при этом не скрывает, что она отчаялась самостоятельно найти мужчину своей мечты.

Певица призналась, что не хочет рожать от нелюбимого. Но что делать, если любимого нет?

Анна нашла выход. Семенович решила воспользоваться услугами профессиональной свахи, которая подберет ей кандидатов в женихи.

«Просто надо найти того, единственного. У меня есть сваха, подбирающая мне кандидатов. Она также крутой психолог, потому подбирает людей по психотипу. Многие мужчины постоянно работают, им нет времени ходить по ресторанам и искать там женщину. Мне также некогда сидеть и караулить женихов", - поделилась Анна .

Семенович посоветовала и всем другим девушкам последовать ее примеру. Это, по словам звезды, сэкономит время и нервы.