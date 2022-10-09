Обратная сторона планеты: чем потрясает туристов Австралия
2022-10-09
23:00
Эта страна входит в перечень самых посещаемых, в доковидный 2019-й год здесь побывали 33 миллиона гостей.
Австралия - край неблизкий. Но она всегда готова удивить и порадовать самыми неожиданными видами, архитектурными сооружениями, традициями.
Одна из известных достопримечательностей Австралии - оперный театр в Сиднее. Но за возможность попасть в театр и оценить достопримечательности города туристам приходится платить дорого. Сидней - самый дорогой город в Австралии и мире.
Туристам также стоит посмотреть песчаник в центре континента - это священное место для аборигенов Австралии. Считается, что здесь упокоены древние духи местных жителей. Местные жители советуют путешественникам побольше узнать о культуре и истории коренных народов континента.
Нельзя обойти стороной и здешние пабы, которые тоже являются частью культурного наследия Австралии.
Вопреки расхожему мнению, коал, кенгуру и крокодилов на улицах городов и поселков Австралии встретить не получится. Для этого нужно пойти в национальные парки, равных которым на планете немного. И впечатлений от этого будет ну очень много.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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