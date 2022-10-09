«Горизонт» в ноябре запустит производство ноутбука, который показал Лукашенко
2022-10-09
23:05
«Горизонт» в ноябре запустит массовое производство первого белорусского ноутбука, который показал президент Беларуси Александр Лукашенко.
9 октября генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Горизонт”» Юрий Предко в пресс-релизе заявил о том, что массовое производство первого белорусского ноутбука, который лично презентовал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, начнётся в ноябре текущего года.
Предко утверждает, что «Горизонт» представит на рынок восемьдесят моделей отечественного ноутбука, а также наладит выпуск электронного блока, мини-компьютера, который крепится к мониторам, которые также планирует выпускать предприятие.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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