Bloomberg: ЕК планирует направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины

2022-10-09

23:13

Еврокомиссия работает над законопроектом, который позволит направлять замороженные российские активы на восстановление Украины.

9 октября информационное агентство Bloomberg заявило, что Европейская комиссия начала активную разработку законопроекта, который наложить арест на активы, подпадающие под санкции против Российской Федерации, и использовать их в качестве вклада в восстановление Украины.

Обозреватели издания сообщают, что Еврокомиссия намерена увеличить полномочия стран Евросоюза по аресту подпадающих под рестрикции активов путём расширения списка преступлений, включив в него нарушение антироссийских санкций.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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