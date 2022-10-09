Богданов: запрет на рост цен не приведёт к дефициту в Беларуси
2022-10-09
23:22
Глава МАРТ Беларуси Алексей Богданов исключил возможность возникновения дефицита после введения на рост цен в стране.
9 октября глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов в своём интервью для телеканала «ОНТ» рассказал о том, как повлияет на рынок введение запрета на повышение цен в республике.
Богданов утверждает, что «предпосылок к тому, чтобы товары исчезли с полок, нет», ввиду чего призвал граждан не создавать необоснованную панику из-за якобы грядущего дефицита в Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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