Delfi: с 2010 года цены на покупку жилья в Эстонии выросли на 196%
2022-10-09
23:44
Цены на покупку и аренду жилья в Эстонии за последние 12 лет выросли больше всего среди стран ЕС.
9 октября прибалтийское издание Delfi сообщило, что с 2012 года стоимость покупки жилья в Эстонской Республике выросла на 196%, что значительно превышает рост цен во всём Европейском союзе.
Также скачок цен наблюдается и на рынке аренды жилья, где стоимость за последние 12 лет увеличилась на 214%, что на 75% больше стоимости месячной аренды в Литве, которая находится на втором месте в рейтинге ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Депутаты Забайкалья перечислят однодневную зарплату на поддержку мобилизованных
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
ГПК Беларуси: полупьяные украинские бойцы целятся в беларуских пограничников, постреливают в воздух
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира