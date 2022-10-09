Delfi: с 2010 года цены на покупку жилья в Эстонии выросли на 196%

2022-10-09

23:44

Цены на покупку и аренду жилья в Эстонии за последние 12 лет выросли больше всего среди стран ЕС.

9 октября прибалтийское издание Delfi сообщило, что с 2012 года стоимость покупки жилья в Эстонской Республике выросла на 196%, что значительно превышает рост цен во всём Европейском союзе.

Также скачок цен наблюдается и на рынке аренды жилья, где стоимость за последние 12 лет увеличилась на 214%, что на 75% больше стоимости месячной аренды в Литве, которая находится на втором месте в рейтинге ЕС.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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