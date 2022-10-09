«Должны быть связаны Богом»: Азиза собралась пойти под венец с мужем Алессандро Лортэ

Певица планирует провести церемонию в будущем году в Сергиевом Посаде, где зародилась их большая любовь.

Певица Азиза рассказала МК о будущем венчании. Таким таинством звезда хочет укрепить свои отношения с мужем Алессандро Лортэ, с которым они поженились год назад.

«Венчание у нас пройдет в будущем году: поздней весной, ближе к лету. Планируем организовать все в Сергиевом Посаде, где живем, где зародились наши отношения. Алессандро мне постоянно говорит: «Мы должны быть связаны Богом!» — поделилась исполнительница. Она с этим совершенна согласна.

Ранее, пояснила Азиза, у них не получилось обвенчаться, потому что обстоятельства не складывались.

По словам звезды, у нее с мужем - гармония в отношениях. Лортэ ради любимой женщины бросил работу в родной Италии и переехал в Россию.

Знаменитость также добавила, ради нее супруг терпит непривычный ему климат. Мужчина признался, что его греет любовь.